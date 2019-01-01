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Боевики применили запрещенное вооружение против украинских военных на Донбассе

Новости » Общество    01.01.2019 - 07:19
Боевики применили запрещенное вооружение против украинских военных на Донбассе
Иллюстративное фото (МОУ)

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия

За прошедшие сутки, 31 декабря 2018, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом трижды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение против военных операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм по украинским военным в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка.

"В течение прошедших суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что украинские военные в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. В результате, по данным разведки, за прошедшие сутки ликвидировано двух и ранены трое боевиков.

"В течение текущих суток (1 января 2019) враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово... Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в ООС.

Также отметили, что в связи с обстрелами со стороны боевиков украинские военные принимали адекватные меры в ответ, соблюдая условия прекращения огня.

Боевики применили запрещенное вооружение против украинских военных на Донбассе

Напомним, за прошедшие сутки, 30 декабря, в зоне проведения ООС на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Тогда никто из украинских военных не пострадал.

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Темы: Новости ООС
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