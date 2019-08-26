Боевики применили минометы на Донбассе, есть раненый

С начала 26 августа в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил, чем нарушили режим бессрочного прекращения огня. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, боевики из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Новолуганское, Травневое, Луганское и Шумы.

"На протяжении текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС на Донбассе был ранен один украинский военный. Тогда в оборонном ведомстве заявили, что раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение.

Добавим, недавно украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской. В ведомстве пояснили, что демонтаж был приостановлен из-за бездействия боевиков.