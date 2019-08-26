Бойовики застосували міномети на Донбасі, є поранений

Від початку 26 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, чим порушили режим безстрокового припинення вогню. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, бойовики з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Новолуганське, Травневе, Луганське та Шуми.

"Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в зоні проведення ООС на Донбасі було поранено одного українського військового. Тоді в оборонному відомстві заявили, що поранений військовослужбовець був евакуйований до медичного закладу.

Додамо, нещодавно українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про призупинення демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. У відомстві пояснили, що демонтаж був призупинений через бездіяльність бойовиків.