Бойовики вдаються до провокацій на ділянках розведення сил на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ систематично фіксує порушення з боку бойовиків на ділянках розведення сил на Донбасі. Зокрема, в межах або поблизу ділянок "Станиця Луганська", "Золоте" та "Покровське".

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

Так, патрулі ОБСЄ зафіксували за допомогою безпілотників знаходження в районах ділянок розведення членів збройних формувань РФ. При цьому часто їх супроводжують цивільні в медичних костюмах.

Крім того, в межах ділянок розведення фіксується переміщення автомобілів.

"Всього з початку травня зафіксовано 304 людини, які в різний час перебували в п'ятикілометровій зоні навколо ділянок розведення, з них 188 - безпосередньо на ділянках розведення, а саме: "Станиця Луганська" - 59, "Золоте" - 91, "Петрівське" - 38", - йдеться в повідомленні.

При цьому патрулі ОБСЄ зафіксували дообладнання ворожих позицій в безпосередній близькості від районів розведення.

"Зазначені порушення з боку кремлівських поплічників, спрямовані на штучне вирощування в районах ділянок розведення і демонструють їх небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом", - йдеться в повідомленні.