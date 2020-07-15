Боевики препятствуют выезду абитуриентов для поступления в украинские вузы

Боевики "Л/ДНР" не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые едут поступать в украинские вузы без ВНО. Оккупанты отказывают выпускникам под предлогом карантина.

Об этом написал представитель Донецка в ТКГ, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает так называемый "межведомственный штаб" боевиков. А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

"Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР", - написал Казанский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

Отметим, ранее языковый омбудсмен Тарас Креминь заявил, что его офис планирует создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.

Также он хотел бы, чтобы к процессу допуска людей из ОРДЛО в украинские вузы подключились спецслужбы, ведь, по словам Креминя, бывали случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков, могли попадать в списки соискателей.