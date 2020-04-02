Боевики предоставили список украинцев для обмена

Представители так называемых "республик Донбасса" предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, "ДНР" внесла в список восьмерых человек:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Еще 11 украинцев готова передать "ЛНР":

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А.А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Напомним, вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" может начаться в ближайшие недели.

Ранее представители отдельных районов Донецкой области предложили Украине провести обмен пленными по формуле "10 на 8", однако украинская сторона не согласилась с таким предложением.