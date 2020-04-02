Бойовики надали список українців для обміну

У списку - 19 осіб
Представники так званих "республік Донбасу" надали імена і прізвища 19 українців, яких вони готові передати Україні в рамках чергового обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Зокрема, "ДНР" внесла у список вісьмох осіб:
Ще 11 українців готова передати "ЛНР":
Нагадаємо, вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" може початися в найближчі тижні.
Раніше представники окремих районів Донецької області запропонували Україні провести обмін полоненими за формулою "10 на 8", проте українська сторона не погодилася з такою пропозицією.