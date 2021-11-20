Боевики не позволили ОБСЕ оценить обстрел Старомихайловки: угрожали сбить беспилотник

19 ноября в 09:45 на блокпосте в н. п. Старомихайловка (Донецкая область) два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.

"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте", - уточнили в ОБСЕ.

В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия получению доступа в населенный пункт. Через десять минут наблюдатели проинформировали боевиков о намерении осуществить полет беспилотника над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен", - говорится в сообщении.

После этого команда ОБСЕ не стала запускать летательный аппарат и покинула район.

ОБСЕ напоминает, что неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Также отмечается, что технические средства являются неотъемлемой частью операционной инфраструктуры ОБСЕ и включены в спецификацию Решения Постоянного совета ОБСЕ № 1117 о том, что у СММ будет безопасный и надежный доступ по всей Украине.