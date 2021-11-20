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Бойовики не дозволили ОБСЄ оцінити обстріл Старомихайлівки: погрожували збити безпілотник

Автор: Наталья Скороход

Бойовики перешкоджають моніторингу ситуації на Донбасі, яку здійснює Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу окупанти не дозволили спостерігачам оцінити пошкодження після обстрілу в Старомихайлівці і погрожували збити безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на звіт СММ ОБСЄ за 19 листопада.

19 листопада о 09: 45 на блокпості в Н.П. Старомихайлівка (Донецька область) два озброєні члени збройних формувань відмовили патрулю в доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів в даному населеному пункті", - уточнили в ОБСЄ.

О 10:25 спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння отриманню доступу в населений пункт. Через десять хвилин спостерігачі поінформували бойовиків про намір здійснити політ безпілотника над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо він буде запущений", - йдеться в повідомленні.

Після цього команда ОБСЄ не стала запускати літальний апарат і покинула район.

ОБСЄ нагадує, що необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування про ситуацію з безпекою, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Також наголошується, що технічні засоби є невід'ємною частиною операційної інфраструктури ОБСЄ і включені в специфікацію Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 про те, що у СММ буде безпечний і надійний доступ по всій Україні.

Нагадаємо, що бойовики розміщують важку військову техніку на Донбасі. ОБСЄ повідомила про танки, гаубиці і "Гради".

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