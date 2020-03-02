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Бойовики знову пішли на загострення ситуації на Донбасі, є поранений

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 12:59
Бойовики знову пішли на загострення ситуації на Донбасі, є поранений
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

В результаті обстрілу осколками скла поранено мирного жителя

Бойовики на Донбасі в черговий раз пішли на загострення ситуації, в результаті обстрілу Красногорівки поранено мирного жителя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики сьогодні цілеспрямовано обстріляли Красногорівку під окупованим Донецьком.

"Противник вів вогонь на ураження по будинках мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, прекрасно розуміючи, що обстріли представляють загрозу життю і здоров'ю цивільного населення. Внаслідок розриву міни біля будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця. Жителю оперативно надали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Бойовики знову пішли на загострення ситуації на Донбасі, є поранений

Також повідомляється, що українські бійці відкрили у відповідь вогонь, втрати противника уточнюються.

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що ні один акт агресії і в подальшому не залишиться без належної відповіді", - додали в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу у зоні бойових дій на Донбасі п'ять військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще двоє - бойове ураження. Крім того, один боєць загинув.

Також повідомлялося, що бойовики обстріляли українських військових під час підвезення продуктів.

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