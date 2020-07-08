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Боевики с полуночи 6 раз нарушали тишину на Донбассе

Среда 08 июля 2020 обновлено 07:28
Боевики с полуночи 6 раз нарушали тишину на Донбассе
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вчера наемники ранили 4 украинских военных

С начала 8 июля пророссийские боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений. Сегодня в результате вражеской активности никто не пострадал.

Об этом сообщает командование Объединенных сил на странице в Facebook.

С полуночи вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Авдеевки, Хутора Вольного и Орехово. Оккупационные силы применяли минометы 82-го калибра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, по данным штаба, во вторник, 7 июля, позиции подразделений Объединенных сил 13 раз попадали под обстрел со стороны пророссийских боевиков. Наемники активно применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, в том числе минометы и артиллерию.

Напомним, четверо украинских военных получили ранения вчера на Донбассе.

Добавим, 6 июля украинские военные на Донбассе ликвидировали 8 пророссийских боевиков, а также уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки.

В тот же день во время вражеского обстрела пострадал один украинский военный.

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