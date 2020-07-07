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Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ООС, четверо раненых

Вторник 07 июля 2020 обновлено 17:58
Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ООС, четверо раненых
Фото: боевики на Донбассе (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Силы украинской армии открыли огонь в ответ на провокации боевиков

Во вторник, 7 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранены четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики на рассвете применили запрещенные минскими договоренностями вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы наших позиций из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских военных возле Старогнатовки и Водяного.

Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинских защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что силы украинской армии открыли огонь в ответ на провокации боевиков.

"Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки, ранее Россия перебросила на оккупированный Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами.

Как писало РБК-Украина, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил боевое ранение.

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