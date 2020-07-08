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Бойовики з опівночі 6 разів порушували тишу на Донбасі

Середа 08 липня 2020 оновлено 07:28
Бойовики з опівночі 6 разів порушували тишу на Донбасі
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора найманці поранили 4 українських військових

З початку 8 липня проросійські бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. Сьогодні в результаті ворожої активності ніхто не постраждав.

Про це повідомляє командування Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

З опівночі ворожі обстріли зафіксували поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Хутору Вільного та Оріхового. Окупаційні сили застосовували міномети 82-го калібру, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, за даними штабу, у вівторок, 7 липня, позиції підрозділів Об'єднаних сил 13 разів потрапляли під обстріл з боку проросійських бойовиків. Найманці активно застосовували заборонене мінськими угодами озброєння, в тому числі міномети та артилерію.

Нагадаємо, четверо українських військових отримали поранення вчора на Донбасі.

Додамо, 6 липня українські військові на Донбасі ліквідували 8 проросійських бойовиків, а також знищили 2 самохідні артилерійські установки.

В той же день під час ворожого обстрілу постраждав один український військовий.

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