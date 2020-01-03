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Боевики полчаса обстреливали украинские позиции возле Новолуганского

Новости » Происшествия     03.01.2020 - 13:05
Боевики полчаса обстреливали украинские позиции возле Новолуганского
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики совершили одну вражескую провокацию

В пятницу, 3 января, боевики в районе проведения операции Объединенных сил около полчаса обстреливали украинские позиции возле Новолуганского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, противник совершил одну вражескую провокацию около 4:00 на подступах к Новолуганскому.

"Так, по направлению н.п. Доломитное оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Обстрел продолжался всего около получаса. Наши защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении..

По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями. Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет.

Напомним, на Донбассе 2 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, 1 января боевики трижды открывали огонь по украинским позициям, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

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