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Бойовики півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 13:05
Бойовики півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили одну ворожу провокацію

У п'ятницю, 3 січня, бойовики в районі проведення операції Об'єднаних сил близько півгодини обстрілювали українські позиції біля Новолуганского. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, противник здійснив одну ворожу провокацію близько 4:00 на підступах до Новолуганскому.

"Так, за напрямом н. п. Доломитное окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Обстріл тривав близько півгодини. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні..

За станом на зараз ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою українським підрозділами. Бойових втрат в лавах Збройних сил України з початку поточної доби немає.

Нагадаємо, на Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, 1 січня бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

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