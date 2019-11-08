Боевики не подтверждают готовность к разведению, - штаб

Фото: Владимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)

Украинская сторона готова начать разведение 8 ноября

Российско-оккупационные силы не подтверждают готовность к началу разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в пятницу, 8 ноября. Об этом во время брифинга сообщил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

По словам командующего, украинская сторона готова начать процесс разведения сил на участке №3 в районе Петровского, однако пока не получила подтверждение готовности от боевиков. Он напомнил, что 4 ноября оккупационные силы запускали белую ракету, показывая готовность к разведению.

"Эта дата (8 ноября - ред.) определена с учетом последнего нарушения режима прекращения огня на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября. Этот факт отражен в отчете Специальной мониторинговой миссии ОСБЕ от 31 октября. Семидневный режим тишины соблюден, мы готовы выполнить условия по разведению сил. Противоположная сторона на данный момент подтверждения не дала, но вы все помните понедельник, 4 число, белая ракета. Они были готовы, сегодня не готовы. Выводы можно сделать однозначно ", - отметил Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные силы заявили о готовности начать разведение сил в районе Петровского, но в субботу, 9 ноября. Со своей стороны в штабе ООС заявляли, что разведение сил в Петровском было запланировано на 12 часов 8 ноября.