Бойовики не підтверджують готовність до розведення, - штаб

Фото: Володимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)

Українська сторона готова почати розведення 8 листопада

Російсько-окупаційні сили не підтверджують готовність до початку розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське у п'ятницю, 8 листопада. Про це під час брифінгу повідомив командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

За словами командувача, українська сторона готова почати процес розведення сил на ділянці №3 в районі Петрівського, однак поки не отримала підтвердження готовності від бойовиків. Він нагадав, що 4 листопада окупаційні сили запускали білу ракету, показуючи готовність до розведення.

"Ця дата (8 листопада - ред.) визначена з урахуванням останнього порушення режиму припинення вогню на цій ділянці, яке було зафіксовано 30 жовтня. Цей факт відображений в звіті Спеціальної моніторингової місії ОСБЕ від 31 жовтня. Семиденний режим тиші дотриманий, ми готові виконати умови щодо розведення сил. Протилежна сторона на даний момент підтвердження не дала, але ви всі пам'ятаєте понеділок, 4 число, біла ракета. Вони були готові, сьогодні не готові. Висновки можна зробити однозначно", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні сили заявили про готовність почати розведення сил в районі Петрівського, але у суботу, 9 листопада. Зі свого боку у штабі ООС заявляли, що розведення сил в Петрівському було заплановане на 12 годину 8 листопада.