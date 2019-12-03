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Погибшим на Донбассе бойцам "Альфы" присвоили звание Героя Украины

Новости » Политика     03.12.2019 - 19:31
Погибшим на Донбассе бойцам "Альфы" присвоили звание Героя Украины
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский присвоил звание Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум офицерам, которые погибли в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

"Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в сообщении.

Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Погибшим на Донбассе бойцам &quot;Альфы&quot; присвоили звание Героя УкраиныНапомним, 1 декабря на Донбассе во время выполнения боевого задания, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащего. Затем стало известно, что это были два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ).

Добавим, что 3 декабря на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим "тишины". В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

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