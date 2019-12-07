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Бойовики передали Україні тіло загиблого на Донбасі офіцера СБУ

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 12:09
Бойовики передали Україні тіло загиблого на Донбасі офіцера СБУ
Фото: Дмитро Каплунов (ssu.gov.ua)

Полковник Каплунов загинув на Донбасі 1 грудня

Російські незаконні збройні формування передали Україні тіло загиблого полковника спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України Дмитра Каплунова. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко на сторінці у Facebook.

За словами нардепа, тіло Каплунова, який був вбитий під час виконнання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 1 грудня, було передано українській стороні.

"Героя України полковника Каплунова Дмитра передали нам! Спасибі всім хто доклав зусиль", - написав Костенко.

Бойовики передали Україні тіло загиблого на Донбасі офіцера СБУ

Як відомо, співробітники спецпідрозділу "Альфа" Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв загинули при виконанні бойового завдання у неділю, 1 грудня. Вони підірвалися на невідомих вибухових пристроях у так званій "сірій зоні" на Донбасі.

Пізніше загиблим Каплунову і Волочаєву було присвоєно звання Героя України. Президент Володимир Зеленський 3 грудня підписав указ про посмертне присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

Як писало РБК-Україна, бойовики так званої "ДНР" відмовлялися повертати українській стороні тіло загиблого Каплунова. У СБУ зазначали, що Україна погоджується на всі умови незаконних формувань, але тіло Каплунова не повертали.

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