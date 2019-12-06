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"ДНР" до сих пор не вернула тело погибшего спецназовца

Новости » Общество     06.12.2019 - 18:47
"ДНР" до сих пор не вернула тело погибшего спецназовца
Фото: Дмитрий Каплунов (ssu.gov.ua)

Каплунов и Волочаев погибли 1 декабря при выполнении боевого задания

Тело погибшего на Донбассе сотрудника спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Каплунова до сих пор не передали Украине боевики "Донецкой народной республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что украинская сторона продолжает переговоры с боевиками о передаче тела спецназовца. В СБУ отметили, что Украина соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Каплунова до сих пор не возвращено.

"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего", - сообщили в СБУ.

Напомним, спецназовцы Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев погибли при выполнении боевого задания 1 декабря. Они подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах в так называемой "серой зоне" Донбасса.

Позже погибшим Каплунову и Волочаеву присвоили звание Героя Украины. 3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

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