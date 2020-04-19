Боевики на Пасху из минометов обстреляли позиции ООС вблизи Песков

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

На Пасху, 19 апреля, пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенное вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные силы из минометов 82-го калибра совершили подлую провокацию на донецком направлении. Под минометный обстрел боевиков попали позиции украинских военных в районе Песков. В результате обстрела никто из состава Объединенных сил не пострадал.

"На дерзкую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены трое украинских военных. Оккупационные войска вчера били из минометов по подразделениям ООС вблизи Луганского. Также велись обстрелы возле Травневого, Крымского, Лебединского.

Как писало РБК-Украина, двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения в результате обстрела из БМП на луганском направлении. Раненых эвакуировали в медико-военное заведение и оказали помощь.