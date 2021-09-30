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В ОБСЕ рассказали об ухудшении ситуации на Донбассе: такого не было с июля 2020 года

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 03:12
В ОБСЕ рассказали об ухудшении ситуации на Донбассе: такого не было с июля 2020 года Фото: в ОБСЕ рассказали об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Ситуация на Донбассе в области безопасности нестабильна. Такое заявление сделал представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте ОБСЕ.

После встреч ТКГ и ее рабочих групп Киннунен сделал заявления, касательно ситуации с безопасностью на Донбассе. Отмечается, что ситуация в области безопасности нестабильна, поскольку увеличилось число нарушений режима прекращения огня в этом месяце.

"В сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таких обстрелов на Донбассе не было с лета прошлого года.

"В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня", - уточнили в ОБСЕ.

Также в ОБСЕ отмечают, что наблюдатели не могут полноценно работать из-за запретов передвижения на неподконтрольных Украине территориях. Только в последние две недели свободу передвижения наблюдателей ограничивали 31 раз в ОРДО и 6 раз в ОРЛО.

"Другим препятствием для работы СММ являются продолжающиеся обстрелы БПЛА миссии и глушение их сигнала", - говорится в сообщении.

Также в ОБСЕ напомнили, что Россия блокирует продление миссии ОБСЕ, которая играет важную роль по разрешению конфликта с 2014 года.

"Сегодняшняя встреча состоялась за день до того, как истечет мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе, не продленный Российской Федерацией. С 2014 года эта миссия являлась важным компонентом укрепления доверия в рамках согласованных усилий ОБСЕ по разрешению конфликта", - отметили в ОБСЕ.

Напомним, что США критикуют Россию за закрытие миссии ОБСЕ на границе. Также там не уверенны в том, что РФ будет выполнять международные соглашения.

Ранее сообщалось, что РФ сорвала совещание ОБСЕ в Варшаве. Об этом рассказал Блинкен.

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