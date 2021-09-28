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Стало известно имя погибшего в воскресенье на Донбассе военного

Новина українською →
Донбасс, Вторник 28 сентября 2021 20:13
Стало известно имя погибшего в воскресенье на Донбассе военного Фото: на Донбассе 26 сентября погиб украинский воин (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбассе 26 сентября при выполнении боевого задания погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Молостов. У него остались жена и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Сахновщинской территориальной громады (Харьковская область).

Отмечается, что 49-летний боец погиб 26 сентября во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС.

Церемония прощания с украинским воином пройдет 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского сельсовета.

Стало известно имя погибшего в воскресенье на Донбассе военного

Фото: на Донбассе 26 сентября погиб украинский воин Виктор Молостов (facebook.com/permalink)

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Донбасс ООС
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