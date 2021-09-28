Стало известно имя погибшего в воскресенье на Донбассе военного
Фото: на Донбассе 26 сентября погиб украинский воин (president.gov.ua)
На Донбассе 26 сентября при выполнении боевого задания погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Молостов. У него остались жена и двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Сахновщинской территориальной громады (Харьковская область).
Отмечается, что 49-летний боец погиб 26 сентября во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС.
Церемония прощания с украинским воином пройдет 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского сельсовета.
Фото: на Донбассе 26 сентября погиб украинский воин Виктор Молостов (facebook.com/permalink)