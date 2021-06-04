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Боевики в ОРДЛО отрабатывают выдвижение в оперативные районы подразделений и техники, - ГУР

Автор: Дмитрий Кузнецов

Войска пророссийских боевиков в ОРДЛО с начала июня проводят "неделю боеготовности", в рамках которой отрабатываются выдвижение подразделений второго эшелона с техникой и оружием в оперативные районы. Оккупанты также маскируют тяжелые вооружения, размещенные возле линии соприкосновения.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"По единому плану боевой подготовки ВС РФ отрабатывается выдвижения подразделений с техникой и вооружением в районы оперативного назначения", - указывается в сообщении.

В ГУР отметили, что командование российских оккупационных войск в ОРДЛО наращивает боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов. Кроме того, боевики принимают усиленные меры для скрытия нарушений Минских соглашений о нахождении тяжелого вооружения вблизи линии разграничения.

Напомним, после двух дней тишины в зоне ООС боевики один раз открыли огонь по позициям украинских военных. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ был подписан 2 июня.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

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