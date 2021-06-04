Бойовики в ОРДЛО відпрацьовують висування в оперативні райони підрозділів і техніки, - ГУР

Військо проросійських бойовиків в ОРДЛО з початку червня проводять "тиждень боєготовності", в рамках якої відпрацьовуються висування підрозділів другого ешелону з технікою і зброєю в оперативні райони. Окупанти також маскують важкі озброєння, розміщені біля лінії зіткнення.

У ГУР зазначили, що командування російських окупаційних військ в ОРДЛО нарощує бойові можливості з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів. Крім того, бойовики вживають посилених заходів для приховування порушень Мінських угод про знаходження важкого озброєння поблизу лінії розмежування.

"За єдиним планом бойової підготовки ЗС РФ відпрацьовується висунення підрозділів з технікою і озброєнням в райони оперативного призначення", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, після двох днів тиші в зоні ООС бойовики один раз відкрили вогонь по позиціях українських військових. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний указ був підписаний 2 червня.

Крім того, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.