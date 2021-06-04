Бойовики в ОРДЛО відпрацьовують висування в оперативні райони підрозділів і техніки, - ГУР

Військо проросійських бойовиків в ОРДЛО з початку червня проводять "тиждень боєготовності", в рамках якої відпрацьовуються висування підрозділів другого ешелону з технікою і зброєю в оперативні райони. Окупанти також маскують важкі озброєння, розміщені біля лінії зіткнення.
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.
"За єдиним планом бойової підготовки ЗС РФ відпрацьовується висунення підрозділів з технікою і озброєнням в райони оперативного призначення", - вказується в повідомленні.
У ГУР зазначили, що командування російських окупаційних військ в ОРДЛО нарощує бойові можливості з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів. Крім того, бойовики вживають посилених заходів для приховування порушень Мінських угод про знаходження важкого озброєння поблизу лінії розмежування.
Нагадаємо, після двох днів тиші в зоні ООС бойовики один раз відкрили вогонь по позиціях українських військових. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України Про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний указ був підписаний 2 червня.
Крім того, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.