Бойовики пропускають через КПВВ "Станиця Луганська" два дні в тиждень

Пропуск громадян здійснюється по середах і суботах
Бойовики здійснюють пропуск громадян через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" двічі в тиждень. Пропускними днями визначені середи і суботи.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
За словами начальника управління прикордонного контролю ДПСУ Юрія Лисюка, пропуск здійснюється виключно за узгодженими списками.
"Якщо в цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою - на похорон, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється", - повідомив Лисюк.
Також в прикордонній службі відзначили, що з відкриття КПВВ, 10 червня, суміжна сторона пропустила через КПВВ "Маріїнка" 26 осіб, а через Станицю Луганську" - 644.
У той же час, бойовики так званої "ЛНР" повідомляють, що з 19 червня зняли всі обмеження на пропуск громадян через "Станицю Луганську".
Нагадаємо, українська сторона відновила пропуск через КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів повністю саботували пропуск громадян.
Пізніше повідомлялося, що починаючи з 13 червня представники так званої "ЛНР" почали пропуск через КПВВ абітурієнтів для здачі ЗНО.
При цьому роботу КПВВ "Маріїнка" бойовики продовжували блокувати.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Игорь Литвиненко