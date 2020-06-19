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Бойовики пропускають через КПВВ "Станиця Луганська" два дні в тиждень

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 15:14
Бойовики пропускають через КПВВ "Станиця Луганська" два дні в тиждень
Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (dpsu.gov.ua)

Пропуск громадян здійснюється по середах і суботах

Бойовики здійснюють пропуск громадян через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" двічі в тиждень. Пропускними днями визначені середи і суботи.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За словами начальника управління прикордонного контролю ДПСУ Юрія Лисюка, пропуск здійснюється виключно за узгодженими списками.

"Якщо в цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою - на похорон, на лікування, провідати рідних, пропуск не здійснюється", - повідомив Лисюк.

Також в прикордонній службі відзначили, що з відкриття КПВВ, 10 червня, суміжна сторона пропустила через КПВВ "Маріїнка" 26 осіб, а через Станицю Луганську" - 644.

У той же час, бойовики так званої "ЛНР" повідомляють, що з 19 червня зняли всі обмеження на пропуск громадян через "Станицю Луганську".

Нагадаємо, українська сторона відновила пропуск через КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів повністю саботували пропуск громадян.

Пізніше повідомлялося, що починаючи з 13 червня представники так званої "ЛНР" почали пропуск через КПВВ абітурієнтів для здачі ЗНО.

При цьому роботу КПВВ "Маріїнка" бойовики продовжували блокувати.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛуганськГосударственная пограничная службаСтаница ЛуганскаяКПВВ
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