Боевики один раз обстреляли позиции ООС на Донбассе 9 мая

За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС .

По состоянию на 7 часов утра, 10 мая, зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди украинских военных вчера и сегодня ночью не было.

Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушение GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка и Светлый луч", - говорится в сообщении.