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Боевики один раз обстреляли позиции ООС на Донбассе 9 мая

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 08:13
Боевики один раз обстреляли позиции ООС на Донбассе 9 мая Фото: на Донбассе за сутки одно нарушение перемирия (фото flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 10 мая, зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди украинских военных вчера и сегодня ночью не было.

Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушение GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка и Светлый луч", - говорится в сообщении.

Напомним, за 7 мая наблюдатели из миссии ОБСЕ зафиксировали более 807 нарушений режима прекращения огня. Больше всего их было в Донецкой области, а в Луганской области боевики устроили учения.

Ранее стало известно, что умер военный, который получил ранение на Донбассе в конце апреля.

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