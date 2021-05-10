Бойовики один раз обстріляли позиції ООС на Донбасі 9 травня

Протягом минулої доби, 9 травня , в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Про це повідомили у прес-центрі ООС .

"Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS сигналу поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка та Світлий луч", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед українських військових вчора та сьогодні вночі не було.

Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, за 7 травня спостерігачі з місії ОБСЄ зафіксували понад 807 порушень режиму припинення вогню. Найбільше їх було в Донецькій області, а в Луганській області бойовики влаштували навчання.

Раніше стало відомо, що помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.