Боевики один раз обстреляли позиции ООС: потерь среди украинских военных нет

От начала суток в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили крупнокалиберные пулеметы против украинских защитников вблизи Луганского.

"Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Дмитрия Кулеба заявил, что Россия не проявляет конструктивности, чтобы оживить нормандский формат.

Также сообщалось, что за прошлые сутки боевики 13 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, в результате четыре украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Также Кулеба сообщал, что Украина готова пойти на компромиссы для возвращения территорий Донбасса и Крыма.