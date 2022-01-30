Боевики один раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный

После двух суток "тишины" на Донбассе вооруженные формирования России 30 января нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганская.
В результате обстрела один военнослужащий ООС получил ранение. После оказания первой медпомощи военного направили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
Напомним, обстрелы на Донбассе не фиксировались с 28 января.
Отметим, в 27 января пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Двумя днями ранее в результате обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военных.