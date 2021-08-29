Боевики обстреляли жилые районы и позиции ООС на Донбассе: 10 бойцов ранены

Ситуация на Донбассе ухудшилась за последние сутки, 28 августа. Боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы Луганской и Донецкой области, также 10 украинских воинов пострадали от обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

28 августа боевики нарушили режим прекращения огня 18 раз, усилив обстрелы не только позиций ООС, но и гражданских объектов.

В районе Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и артиллерии 122-го калибра.

"В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет", - говорится в сообщении.

В сторону Красногоровки боевики трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. А в районе Водяного возле Донецка они обстреляли наших бойцов из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Также оккупанты обстреляли населенный пункт Травневое с применением автоматического станкового гранатомета.

"Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Недалеко от Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного боевики вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Пивденного - из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов 10 украинских бойцов были ранены и получили боевые травмы.

"6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность.

Помимо прочего оккупанты начали утро с обстрелов и сегодня. В районе Широкино они устроили обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Раненых за сегодняшнее утро нет.