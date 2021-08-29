Бойовики обстріляли житлові райони та позиції ООС на Донбасі: 10 бійців поранені

Ситуація на Донбасі погіршилася за останню добу, 28 серпня. Бойовики обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та житлові райони Луганської та Донецької області, також 10 українських воїнів постраждали від обстрілів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

28 серпня бойовики порушили режим припинення вогню 18 разів, посиливши обстріли не тільки позицій ООС, а й цивільних об'єктів.

У районі Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та артилерії 122-го калібру.

"В результаті обстрілу пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - йдеться в повідомленні.

У бік Красногорівки бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. А в районі Водяного біля Донецька вони обстріляли наших бійців з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета.

"Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. В результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня піддається обстрілу з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Недалеко від Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Південного - з артилерійських систем 122-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів 10 українських бійців були поранені й отримали бойові травми.

"6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травми. Поранені перебувають у лікувальних закладах, стан здоров'я захисників - задовільний", - уточнили в ООС.

Також зазначається, що наші воїни надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Крім іншого окупанти почали ранок з обстрілів і сьогодні. У районі Широкиного вони влаштували обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру. Поранених за сьогоднішній ранок немає.