Боевики разместили гаубицы и минометы в нарушение линий отвода, - ОБСЕ
Боевики на Донбассе разместили крупнокалиберные гаубицы и минометы в нарушение линий отвода. Их заметили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 28 августа.
Миссия ОБСЕ зафиксировала 6 гаубиц и 1 миномет, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей.
Из них 4 буксируемые гаубицы "Лягушка" 122-го калибра боевики разместили вблизи н.п. Белое в Луганской области. Там же беспилотник ОБСЕ заметил еще 2 самоходные гаубицы "Гвоздика" (122мм).
Также в районе н.п. Доля в Донецкой области патруль ОБСЕ заметил 1 буксируемый миномет неустановленного типа.
Напомним об обострении ситуации на Донбассе. Боевики ранили за день сразу 8 украинских военных. Стреляли из минометов и артиллерии 120 и 122 калибра, на требования СЦКК прекратить огонь не реагировали.
Также сообщалось, что боевики обстреляли Травневое в Донецкой области. В результате попали в дом.