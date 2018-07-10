Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4, - штаб

Жертв вследствие обстрела Золотого-4 нет

Боевики на Донбассе сегодня, 10 июля 2018 года, обстреляли жилые кварталы Золотого-4 в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинским властям населенного пункта Золотое-5, противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела были разрушены придомовые территории в центре Золотого-4. Жертв вследствие обстрела населенного пункта.

Фото: последствия обстрела Золотого-4 (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе ранен один украинский военный. Противник в общей сложности 23 раза нарушил так называемое "хлебное перемирие".