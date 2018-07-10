Бойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4, - штаб

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 14:22
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

Жертв внаслідок обстрілу Золотого-4 немає

Бойовики на Донбасі сьогодні, 10 липня 2018 року, обстріляли житлові квартали Золотого-4 в Луганській області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

"Сьогодні, 10 липня, в черговий раз з боку непідконтрольного владі населеного пункту Золоте-5, противник підступно обстріляв житлові квартали жителів Золотого-4", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті обстрілу було зруйновано прибудинкові території в центрі Золотого-4. Жертв внаслідок обстрілу населеного пункту.

Бойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4, - штабБойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4, - штабБойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4, - штабБойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4, - штабБойовики обстріляли житлові квартали Золотого-4, - штаб
 

Фото: наслідки обстрілу Золотого-4 (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі поранений один український військовий. Противник в загальній складності 23 рази порушив так зване "хлібне перемир'я".

 

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Темы: Новини ООС    Теги:  Луганськ,  Донбас,  обстрел,  Золотое  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС