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Боевики обстреляли ж/д станцию в Станице Луганской. Поселок частично без света

Автор: Илона Свиридова

Оккупационные войска на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую. Поселок и близлежащие населенные пункты частично остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Луганского энергетического объединения".

Сообщается, что без света частично остались Станица Луганская и село Малиново - всего почти 1 200 абонентов. Поврежденные линии электропередачи будут восстанавливать завтра.

В то же время, как пишет suspilne.media, оккупанты вели обстрел в районе узловой железнодорожной станции "Кондрашевская Новая", жертв и пострадавших нет, а обстрел длился около часа.

Отметим, несмотря на близость к линии разграничения, с этой станции ходит электричка через Новый Айдар и Старобельск до Лантратовки - населенного пункта на границе с Россией.

Напомним, сегодня вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела был ранен один украинский военный.

При этом вчера днем на Донбассе сохранялась тишина.

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ДонбассСтаница Луганская