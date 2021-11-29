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Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській. Селище частково без світла

Автор: Ілона Свиридова

Окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську. Селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Луганського енергетичного об'єднання".

Повідомляється, що без світла частково залишилися Станиця Луганська і село Малинове - загалом майже 1 200 абонентів. Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.

Водночас, як пише suspilne.media, окупанти вели обстріл в районі вузлової залізничної станції "Кондрашівська Нова", жертв і постраждалих немає, а обстріл тривав близько години.

Зазначимо, незважаючи на близькість до лінії розмежування, з цієї станції ходить електричка через Новий Айдар і Старобільськ до Лантратівки - населеного пункту на кордоні з Росією.

Нагадаємо, сьогодні збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу було поранено одного українського військового.

При цьому вчора вдень на Донбасі зберігалася тиша.

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ДонбасСтаниця Луганска