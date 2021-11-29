Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській. Селище частково без світла

Окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську. Селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Луганського енергетичного об'єднання".
Повідомляється, що без світла частково залишилися Станиця Луганська і село Малинове - загалом майже 1 200 абонентів. Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.
Водночас, як пише suspilne.media, окупанти вели обстріл в районі вузлової залізничної станції "Кондрашівська Нова", жертв і постраждалих немає, а обстріл тривав близько години.
Зазначимо, незважаючи на близькість до лінії розмежування, з цієї станції ходить електричка через Новий Айдар і Старобільськ до Лантратівки - населеного пункту на кордоні з Росією.
Нагадаємо, сьогодні збройні формування Росії шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті обстрілу було поранено одного українського військового.
При цьому вчора вдень на Донбасі зберігалася тиша.