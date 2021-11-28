ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток

Новина українською →
Воскресенье 28 ноября 2021 17:46
На Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток Фото: на Донбассе сохраняется "тишина" с начала суток (фото facebook.com/831BrTA/)
Автор: Сергей Пышкин

28 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела. Ситуация контролируется украинскими военными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - пишет пресс-служба.

Защитники Украины продолжают сдерживать вооруженную агрессию России.

Напомним, РБК-Украина писало, что в ООС назвали условия при которых украинские защитники открывают ответный огонь на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что в течение 27 ноября пророссийские боевики пять раз нарушили "тишину".

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС ВСУ Украина Российская Федерация
NEWS
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит