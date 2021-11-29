На Донбассе ранили украинского военного
В понедельник, 29 ноября, вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, боевики в районе Светлодарска и Старогнатовки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, в сторону Станицы Луганской российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении населенного пункта Старый Айдар оккупационные войска вели обстрел из минометов калибра 120 мм.
Вблизи Новолуганского наемники применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.