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На Донбассе ранили украинского военного

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Донбасс, Понедельник 29 ноября 2021 17:18
На Донбассе ранили украинского военного Фото: на Донбассе получил ранения военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 29 ноября, вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики в районе Светлодарска и Старогнатовки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в сторону Станицы Луганской российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении населенного пункта Старый Айдар оккупационные войска вели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского наемники применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.

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