Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и раненый

Сегодня, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрелов один военный погиб и еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток" в Facebook.
Военнослужащие подорвались на неизвестном вражеском устройстве.
"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе сохранялся режим "тишины".