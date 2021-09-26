UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и раненый

Автор: Инна Собора

Сегодня, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. В результате обстрелов один военный погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток" в Facebook.

Военнослужащие подорвались на неизвестном вражеском устройстве.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс