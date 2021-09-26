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Бойовики обстріляли українських військових на Донбасі: є загиблий та поранений

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 26 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників. Унаслідок обстрілів один військовий загинув та ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

Військовослужбовці підірвалися на невідомому ворожому пристрої.

"Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українська сторона зафіксувала чотири порушення режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі зберігався режим "тиші".

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