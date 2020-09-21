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Боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного

Донбасс, Понедельник 21 сентября 2020 14:31
Боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв украинские позиции возле Водяного Донецкой области. Украинская сторона ответный огонь не открывала.

Об этом на брифинге рассказала спикер Министерства обороны Украины Юлия Пампуха.

По ее словам, боевики применили стрелковое оружие во время обстрела позиций украинских военных в районе Водяного. Боевых потерь не было, поэтому силы ООС не открывали ответный огонь.

Она также отметила, что с утра в районе Марьинки боевики стреляли в сторону украинских позиций из стрелкового оружия и гранатомета. Эти инциденты вошли в утреннюю сводку.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что амнистия боевиков на Донбассе не будет всеобщей. В частности, от уголовной ответственности не уйдут причастные к убийствам и те, кто совершил военные преступления и геноцид против человечества.

Кроме того, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что односторонних инспекций позиций на Донбассе не будет. А контроль за соблюдением перемирия будет осуществляться только в двустороннем порядке под эгидой ОБСЕ.

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Новости Украины Происшествия Донбассобстрелперемирие
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