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Амнистия для участников конфликта на Донбассе не будет всеобщей, - Резников

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 10:16
Амнистия для участников конфликта на Донбассе не будет всеобщей, - Резников
Фото: Алексей Резников (wikipedia)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Украины разрабатывает пакет законопроектов о переходном периоде, куда войдут также законы о переходном правосудии (амнистии). При этом амнистия не будет всеобщей.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

По его словам, под амнистию не попадут убийцы и предатели, которые совершили военные преступления и геноцид против человечества.

"Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и ко всем международным конвенциям", - сказал Резников.

Он добавил, что амнистия постоянно применяется в мире и ее не нужно бояться.

"Мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но конечно она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и так далее", - сообщил вице-премьер.

Напомним, ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил о необходимости объявить всеобщую амнистию. Без этого, по его словам, невозможно будет достичь мира на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что вопрос о введении миротворцев ООН на Донбассе пока что отложен, но не снят с повестки дня украинского правительства.

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