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Кравчук исключил возможность односторонних инспекций позиций на Донбассе

Киев, Воскресенье 20 сентября 2020 20:13
Кравчук исключил возможность односторонних инспекций позиций на Донбассе
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа разрабатывает механизм контроля за соблюдением всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Однако односторонних инспекций позиций военных в будущем не будет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, в дальнейшем контроль за соблюдением перемирия на Донбассе будет осуществляться исключительно в двустороннем порядке и под эгидой ОБСЕ. То есть инспекции в будущем могут проводиться, но только в двустороннем порядке.

"А теперь мы поставили вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не единоразово. И конечно, я подчеркиваю, что если будут приняты решения любого характера, то они будут касаться двух сторон - и той, и нашей стороны обязательно", - пояснил он.

Кравчук добавил, что со стороны российско-оккупационных сил с начала перемирия было зафиксировано около 50 нарушений.

"Если инспектирование, то и у нас, и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, где та сторона нарушает те же самые минские договоренности, как они говорят, что мы нарушаем", - добавил глава украинской делегации.

Напомним, о создании механизма контроля за соблюдением перемирия договорились на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы.

Как известно, 9 сентября на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов из-за обострения ситуации на Донбассе. Однако из-за боевиков инспекция не состоялась.

Позже оккупанты обстреляли позиции ООС возле Шумов, как следствие, инспекцию полностью отменили.

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