Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Проросійські бойовики порушили перемир'я на Донбасі, обстрілявши українські позиції біля Водяного Донецької області. Українська сторона у відповідь вогонь не відкривала.

Про це на брифінгу розповіла речник Міністерства оборони України Юлія Пампуха.

За її словами, бойовики застосували вогнепальну зброю під час обстрілу позицій українських військових в районі Водяного. Бойових втрат не було, тому сили ООС не відкривали вогонь у відповідь.

Вона також зазначила, що з ранку в районі Мар'їнки бойовики стріляли в бік українських позицій зі стрілецької зброї і гранатомета. Ці інциденти увійшли до ранкового зведення.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявив, що амністія бойовиків на Донбасі не буде загальної. Зокрема, кримінальної відповідальності не уникнуть причетні до вбивств і ті, хто скоїв військові злочини та геноцид проти людства.

Крім того, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що односторонніх інспекцій позицій на Донбасі не буде. А контроль за дотриманням перемир'я буде здійснюватися тільки в двосторонньому порядку під егідою ОБСЄ.