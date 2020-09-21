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Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного

Донбас, Понеділок 21 вересня 2020 14:31
Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики порушили перемир'я на Донбасі, обстрілявши українські позиції біля Водяного Донецької області. Українська сторона у відповідь вогонь не відкривала.

Про це на брифінгу розповіла речник Міністерства оборони України Юлія Пампуха.

За її словами, бойовики застосували вогнепальну зброю під час обстрілу позицій українських військових в районі Водяного. Бойових втрат не було, тому сили ООС не відкривали вогонь у відповідь.

Вона також зазначила, що з ранку в районі Мар'їнки бойовики стріляли в бік українських позицій зі стрілецької зброї і гранатомета. Ці інциденти увійшли до ранкового зведення.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявив, що амністія бойовиків на Донбасі не буде загальної. Зокрема, кримінальної відповідальності не уникнуть причетні до вбивств і ті, хто скоїв військові злочини та геноцид проти людства.

Крім того, раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що односторонніх інспекцій позицій на Донбасі не буде. А контроль за дотриманням перемир'я буде здійснюватися тільки в двосторонньому порядку під егідою ОБСЄ.

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