ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли силы ООС, ранены двое военных

Новости » Происшествия     28.03.2020 - 14:33
Боевики обстреляли силы ООС, ранены двое военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Состояние одного военного - тяжелое, еще один боец получил ранения средней тяжести

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации украинских позиций на Донбассе ранены двое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики вели обстрелы у населенного пункта Шумы в Донецкой области, использовали при этом стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое", - сообщили в ООС.

Также, рядом с селом Хутор Вольный, что тоже в Донецкой области, украинские позиции обстрелял вражеский снайпер. В результате обстрела военный ООС получил ранения средней тяжести.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 28 березня 2020 р.

Напомним, ранее в пресс-службе операции Объединенных сил сообщили, что российская оккупационная власть готовит на 28 марта провокации на одном из КПВВ на Донбассе. В частности, боевики планируют инсценировать конфликт, освещать который будут специально приглашенные российские пропагандисты.

Боевики на Донбассе выпустили 18 мин по украинским позициям Оккупанты в субботу устроят провокацию на одном из КПВВ на Донбассе, - штаб
Новости Украины ДонбассбоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь