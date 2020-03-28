Боевики обстреляли силы ООС, ранены двое военных

Состояние одного военного - тяжелое, еще один боец получил ранения средней тяжести
В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации украинских позиций на Донбассе ранены двое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что боевики вели обстрелы у населенного пункта Шумы в Донецкой области, использовали при этом стрелковое оружие.
"Вследствие обстрелов один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое", - сообщили в ООС.
Также, рядом с селом Хутор Вольный, что тоже в Донецкой области, украинские позиции обстрелял вражеский снайпер. В результате обстрела военный ООС получил ранения средней тяжести.
#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 28 березня 2020 р.
Напомним, ранее в пресс-службе операции Объединенных сил сообщили, что российская оккупационная власть готовит на 28 марта провокации на одном из КПВВ на Донбассе. В частности, боевики планируют инсценировать конфликт, освещать который будут специально приглашенные российские пропагандисты.