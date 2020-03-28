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Боевики на Донбассе выпустили 18 мин по украинским позициям

Новости » Происшествия     28.03.2020 - 12:05
Боевики на Донбассе выпустили 18 мин по украинским позициям
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, противник открыл огонь в сторону украинских опорных пунктов

В субботу, 28 марта, российские оккупационные войска на Донбассе совершили обстрелы позиций украинских позиций с применением вооружения, которое согласно Минских договоренностей должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Воспользовавшись отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения, противник открыл огонь в сторону украинских опорных пунктов.

"С шести часов утра вооруженные формирования РФ с района вблизи населенного пункта Старомихайловка выпустили 18 мин из миномета калибра 120 мм по украинским защитникам. Преступные действия оккупантов были зафиксированы на видео", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные дали вооруженным формированиям РФ ответ из вооружения БМП-2. Потери противника уточняются.

Напомним, в течение минувших суток, 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Ранее сообщалось, что 27 марта в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе получила ранения мирная жительница Авдеевки.

Боевики стреляли из запрещенных минометов на Донбассе, за сутки 12 обстрелов Оккупанты в субботу устроят провокацию на одном из КПВВ на Донбассе, - штаб
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