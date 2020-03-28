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Бойовики обстріляли сили ООС, поранено двоє військових

Новини » Надзвичайні події     28.03.2020 - 14:33
Бойовики обстріляли сили ООС, поранено двоє військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Стан одного військового - важкий, ще один боєць отримав поранення середньої важкості

Внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями Російської Федерації українських позицій на Донбасі поранено двоє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики вели обстріл біля населеного пункту Шуми в Донецькій області, використовували при цьому стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця важкий", - повідомили в ООС.

Поблизу села Хутір Вільний, що також у Донецькій області, українські позиції обстріляв ворожий снайпер. Внаслідок обстрілу військовий ООС отримав поранення середньої тяжкості.

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 28 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в прес-службі операції Об'єднаних сил повідомили, що російська окупаційна влада готує на 28 березня провокації на одному з КПВВ на Донбасі. Зокрема, бойовики планують інсценувати конфлікт, який висвітлюватимуть спеціально запрошені російські пропагандисти.

Бойовики на Донбасі випустили 18 мін по українських позиціях Окупанти у суботу влаштують провокацію на одному з КПВВ на Донбасі, - штаб
Новини України ДонбасбойовикиООС
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