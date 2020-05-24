Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли дачные здания в селе Каменка Донецкой области. Разрушено два дома.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

"Так, вчера российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные здания в поселке Каменка. В результате разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - наружная стена и кровля", - говорится в сообщении.

В штабе ООС также сообщили, что в результате обстрела населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал.

"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и в очередной раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - добавили в ООС.

Напомним, в последние дни ситуация на Донбассе обострилась

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.

Также сообщалось, что ОБСЕ обнаружила тяжелую технику и артиллерию боевиков в жилых кварталах.