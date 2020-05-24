Бойовики обстріляли село Кам’янка, зруйновані два будинки

Збройні формування Російської Федерації обстріляли дачні будівлі у селі Кам’янка Донецької області. Зруйновано два будинки.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначаэться, що окупанти продовжують вести вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

"Так, вчора, російські окупанти з артилерійських систем калібру 122 мм обстріляли дачні будівлі в селищі Кам’янка. Внаслідок розриву снарядів суттєво пошкоджено два будинки: в одному зруйновано дах, в іншому - зовнішню стіну та покрівлю", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС також повідомили, що внаслідок обстрілу населеного пункту ніхто з мирних мешканців не постраждав.

«Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права», - додали в ООС.

Нагадаємо, останніми днями ситуація на Донбасі загострилась

За минулу добу бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, поранено українського військового.

Також повідомлялося, що ОБСЄ виявила важку техніку та артилерію бойовиків у житлових кварталах.